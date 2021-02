in questo febbraio che sta mettendo i nerazzurri davanti a un tour de force diL'attaccante belga dopo la squalifica nella gara di andata di Coppa Italia è chiamato ad essere protagonista nella sfida di ritorno dove servirà un'autentica impresa per ribaltare il 2-1 di San Siro.Sì perché l'Inter ha un calendario di fuoco e dopo la Juve avrà altri due scontri diretti decisivi per la corsa scudetto.che è in serie positiva da 6 partite ed è rientrata a tutti gli effetti se non nella corsa scudetto almeno nella corsa Champions.e che, dopo il ko per 2-1 dell'andata, garantirà a una delle due milanesi il vantaggio dello scontro diretto in un'ipotetico arrivo a pari punti.Era il 17 ottobre e da allora solo con il Napoli è arrivata una rete, decisiva, ma su rigore.È qui, in questo dettaglio tutt'altro che trascurabile che Lukaku è chiamato oggi a fare la differenza. I suoi gol possono e devono trascinare l'Inter di Conte