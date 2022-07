Pochi giorni fa, ai microfoni di Calciomercato.com,era stato chiaro: "? "Così come su altri nostri giocatori ci sono interessi di più squadre. Abbiamo una rosa fatta di ottimi giocatori, è normale che ci sia attenzione da parte di tanti club.Nonostante ci siano anche dei concetti, uno in particolare che è quello della sostenibilità, che deve essere sempre tenuto in grossa considerazione perché il calcio di oggi ha bisogno di grandissimi equilibri economico/finanziari".In caso di uscita del centrale slovacco, il sostituto ideale individuato dai nerazzurri - lo raccontiamo ormai da tempo - èdel Torino, eletto miglior difensore dell'ultima Serie A.: "Dove andrò a giocare? Ne sto parlando con il mio agente e al momento non c’è nulla di definito.Si definirà tutto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane". Quelle che potrebbero essere decisive in casa nerazzurra, per sistemare il nodo difesa.