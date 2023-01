In estate l'Inter ha scelto di fare a meno di Alexis Sanchez, pagandogli una buonuscita e mettendolo alla porta. El Nino Maravilla però al Marsiglia sta brillando. Con il gol al Lorient, il cileno è arrivato a un passo dalla doppia cifra e sta facendo le fortune di Tudor. Nel 3-1 del Velodrome (in rete anche l'ex Roma Veretout) Sanchez ha siglato un gol d'autore: stop di destro e pregevole girata di sinistro. L'ennesimo colpo di un campione ritrovato e a Milano, visto anche questo Correa, in tanti già lo rimpiangono.