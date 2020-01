L'Inter è insaziabile e non si ferma mai: dopo l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Victor Moses,in attesa del sì di Matteo Politano al Napoli, il club nerazzurro vuole assicurarsi sin da subito anche i servigi di Christian Eriksen, centrocampista danese in uscita dal Tottenham e desideroso di unirsi al club nerazzurro sin da subito, nonostante la scadenza di contratto con gli Spurs sia prevista per giugno.



INTERMEDIARIO A MILANO, SI ASPETTA IL TOTTENHAM - L'accordo tra la dirigenza meneghina e l'agente del calciatore già c'è, queste sono ore molto calde per quanto riguarda la decisione del club londinese: Frank Trimboli, intermediario della trattativa tra Inter e Tottenham, è a Milano e attende con fiducia la risposta del proprietario degli Spurs Daniel Levy all'offerta da 15 milioni più 3 di bonus. In caso di risposta affermativa, nelle prossime ore Eriksen potrebbe imbarcarsi su un volo per Milano: l'agente di Eriksen è invece a Londra, per espletare le ultime questioni in caso di fumata bianca.