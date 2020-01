Grazie ai gol di Alli e di Son, il Tottenham batte 2-1 il Norwich nel turno infrasettimanale del campionato inglese di Premier League. L'allenatore portoghese Mourinho fa partire dalla panchina il centrocampista danese Eriksen (sempre più vicino all'Inter), entrato nell'ultima mezzora al posto dell'attaccante argentino Lamela. Poco prima del momentaneo pareggio segnato da Pukki su rigore. Il Tottenham raggiunge al quinto posto in classifica il Manchester United, sconfitto in casa per 2-0 dal Burnley, mentre il Norwich resta in ultima posizione.