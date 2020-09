In occasione della serata evento 'Giacinto Facchetti Awards 2020', Gabriele Oriali, first team technical manager dell'Inter e team manager della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Sono davvero contento ed emozionato: si tratta di una bellissima serata che non poteva che essere intitolata a un grandissimo giocatore e uomo con cui ho avuto la fortuna di giocare. La Nazionale? Mancini sta facendo un lavoro eccellente, eravamo pronti per l'Europeo e purtroppo è successo quel che tutti sappiamo. Abbiamo ripreso da poco, siamo reduci da una bellissima vittoria in Olanda, buoni auspici che ci fanno ben sperare. Inter? Veniamo da una stagione molto lunga e difficile, non eravamo certo partiti con questi propositi. Ritengo sia stata una stagione straordinaria, oltre le aspettative. In sconfitte come quella contro il Siviglia si impara anche più che nelle vittorie, ci ripresenteremo cercando di fare il meglio possibile per ostacolare fino in fondo chi sta dominando da anni in Italia", riporta FcInterNews.it.