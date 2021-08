Da oggi è ufficiale il passaggio di Gaetano Oristanio in prestito dall'Inter al Volendam. Queste le parole del classe 2002, riportate sul sito del club olandese: "Sono molto felice di essere qui e di fare parte di questa squadra. L’allenatore e lo staff mi stanno aiutando, mi sento già a mio agio. Spero di raggiungere molti obiettivi, il principale è sicuramente la promozione in Eredivisie. È molto difficile da raggiungere, ma lavoreremo partita dopo partita per raggiungerlo".