IL TABELLINO



Inter-Crotone 6-2



Assist: 12’ Messias, 20’ Lukaku, 12’ s.t. Brozovic, 19’ s.t. Bastoni, 42’ s.t. Darmian.



Marcatori: 12’ Zanellato, 20’ Lautaro, 31’ Marrone aut , 36’ Golemic (rig), 12’ s.t. Lautaro, 19’ s.t. Lukaku, 34’ s.t. Lautaro, 42’ s.t. Hakimi



Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (dal 36’ s.t. Kolarov); Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella (dal 25’ s.t. Gagliardini), Young (dal 30’ s.t. Darmian); Lukaku (dal 30’ s.t. Perisic), Lautaro.



Crotone: Cordaz; Golemic (dal 40’ s.t. Djidji), Marrone, Luperto; Pereira, Molina (dal 40’ s.t. Vulic), Zanellato, Eduardo Henrique, Reca; Messias (dal 40’ s.t. Rojas), Riviere (dal 16’ s.t. Simy).



Ammoniti: Reca (C), Golemic (C), Luperto (C)





Espulsi:



Arbitro: Raffaele Aureliano (della Sezione di Bologna)

e.seppellendolo di gol (tre di Lautaro, uno a testa di Lukaku, Sanchez e Hakimi), va (momentaneamente?) in testa alla classifica e aspetta la sfida delle 18 tra Benevento e Milan tifando per le Streghe o, in subordine, per il pareggio.In uno di questi due casi Conte e la sua banda sarebbero primi almeno fino a mercoledì quando saranno impegnati a Genova con la Sampdoria (partita non impossibile), mentre i rossoneri ospitano una Juve staccata e malandata, ma sempre venefica. Viene insomma da scrivere che siamo vicini ad una staffetta, tutta milanese, in vista del platonico, eppure significativo titolo di campione d’inverno.Nel frattempo(non accadeva dal 1950/51).. Prima è andata sotto (Zanellato al 12’), poi ha rovesciato il risultato (Lautaro Martinez al 19’ e al 30’), infine si è fatta raggiungere da un rigore (pestone di Vidal a Reca rilevato dal Var) trasformato da Golemic (35’).. Il cileno non solo ha lasciato saltare Zanellato da solo in occasione del vantaggio crotonese (cross di Messias), ma - come detto - ha anche causato il rigore del pareggio. Titolare a distanza di un mese, Vidal resta un enigma al pari di Kolarov, due dei tre acquisti fortemente voluti, la scorsa estate, da Antonio Conte. Il terzo è Hakimi che, al contrario degli altri, sta rispondendo - dopo una breve e naturale flessione - alla grande. Non a caso, quando ormai la partita stava finendo, Hakimi ha segnato il sesto gol su assist del neo entrato Darmian.salito a nove reti nella classifica marcatori). Conte ha schierato il 3-5-2 dei titolari. Cioé sempre con Skriniar, de Vrij e Bastoni in difesa; Hakimi e Young sugli esterni; Barella, Brozovic e Vidal in mezzo; Lukaku e Martinez davanti. Stroppa ha risposto con lo stesso sistema di gioco dove Zanellato ha fatto il centrale di centrocampo al posto dell’infortunato Cigarini, Pereira e Reca erano gli esterni, Messias e Riviere le punte., il Crotone ha fatto girar palla meglio dell’Inter, lenta, sotto ritmo e priva di ogni smarcamento. La prima volta in cui l’ha fatto, Lukaku ha messo Lautaro davanti a Cordaz che nulla ha potuto.(assist di Barella per Martinez, ma tutto nasce da una palla persa in uscita da Marrone) e a quel punto la partita sembrava ben indirizzata. A scardinarla dai binari di un’ovvia superiorità nerazzurra ci ha pensato Vidal, intervenendo in ritardo su Reca. Rigore non visto da Aureliano, ma dal Var con conseguente trasformazione di Golemic.. E’ tornata in vantaggio ancora con Lautaro (assist di Brozovic), ha allungato con Lukaku (lancio lungo di Bastoni, duello vinto di forza dal belga su Luperto e sinistro all’angolo) e dilagato con Sanchez, entrato per Lukaku, e Hakimi.. L’attaccante ha sentito tirare e si è fermato prudenzialmente. Probabile che salti la Sampdoria per preservarsi con la Roma.. Vincere sempre non si può, ma farlo il più a lungo possibile è il proponimento più giusto che ci sia.