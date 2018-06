Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l'Inter ha offerto il rinnovo di contratto di un'altra stagione all'esperto difensore centrale Joao Miranda il cui attuale accordo scadrà al termine della prossima stagione. Al momento il centrale non ha ancora accettato e, probabilmente, aspetterà la fine del Mondiale per mettere tutto nero su bianco in assenza di proposte concrete dall'estero per lui.