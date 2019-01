Come riportato da Sportmediaset in Inghilterra sono crollate le quote scommesse per l'approdo in nerazzurro di Mesut Ozil entro fine gennaio.



L'Arsenal ha problemi economici e sta cercando acquirenti per risparmiare anche soltanto una parte del suo ingaggio. I nerazzurri ci provano e le quote la vedono favorita.



I bookmaker danno i nerazzurri favoriti (per 7/1), la Juventus è data a 25/1 mentre per le opzioni estere comandano Borussia Dortmund (16/1), Bayern Monaco (20/1) e Real Madrid (20/1).