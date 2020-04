Intervenuto a TMW Radio, l'ex interista, Antonio Paganin, parla del mercato nerazzurro.



"Come caratteristiche lo è, viene da un'ottima Champions. Io terrei Lautaro, si è dimostrato un giocatore che ha fatto la differenza, soprattutto in coppia con Romelu Lukaku. E' difficile trattenere però un giocatore se si muove il Barcellona, nonostante l'Inter stia crescendo a livello internazionale. E poi Lautaro potrebbe giocare con Messi ed è motivo di richiamo forte. Werner può fare al caso dell'Inter. E' molto veloce e viste le qualità per Antonio Conte è ideale. Andrebbe a completare una coppia d'attacco con Lukaku che funzionerebbe molto bene".