Luciano Spalletti, tecnico sotto contratto con l'Inter, percepisce regolarmente lo stipendio. Come scrive la Repubblica, l'allenatore toscano non è stato incluso negli accordi firmati tra la società e i tesserati per la dilazione dei pagamenti. A Spalletti, accostato alle panchine di Roma e Napoli, non è mai stata proposta la possibilità di dilazione dei bonifici, per questo motivo all'allenatore che è stato seduto per due stagioni sulla panchina nerazzurra sono state pagate quelle mensilità che ai giocatori e all'attuale staff tecnico verranno corrisposte con ritardo.