Da ormai due giorniè ufficialmente entrato nel suo ultimo anno di contratto che le lega ormai da 9 anni alla. Un contratto che il centrocampista serbo non ha voluto rinnovare e che, oggi, mette il patron biancoceleste Lotito nella posizione di dover scegliere fra continuare a chiedere cifre importanti per il suo cartellino e perderlo a parametro zero al termine della prossima annata, con un contratto con altri club che potrà già essere siglato a partire da gennaio 2024. Eche però, almeno per ora, sta vivendo una fase di grande attesa nei contatti per lui.Vi abbiamo raccontato, nei giorni immediatamente successivi alla finalissima di Champions League, poi persa dai nerazzurri a Istanbul chesul contratto che, eventualmente, il serbo percepirebbe a Milano. Un contratto da top, di non meno di 4 anni di durata per aggiungere fisicità alla mediana composta anche da Calhanoglu e Barella.Un accordonei contatti con il suo ex-giocatore, a cui doveva far seguito un affondo del club con la Lazio. Uno scatto che in realtà non c'è stato per almeno 3 motivi. Il primo è lacontinua a fare per il suo cartellino anche nonostante la scadenza al 30 giugno 2024. Il secondo è la sensazione chee quindi prioritario fra i possibili colpi nel reparto. E infine la, frenata oggi da uscite che non si sono ancora concretizzate e che, quindi, non portano soldi freschi da investire su di lui. La Juve, altra pretendente, è in realtà nella stessa situazione dei nerazzurri e allora Lotito inizia a coltivare davvero la possibilità di tenere il suo gioiello a Roma, magari convincendolo anche a rinnovare quell'accordo che ormai da 9 anni lo lega ai colori laziali.