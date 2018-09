Inter-Parma, terza giornata della Serie A 2018/2019, è diretta da Manganiello, coadiuvato dagli assistenti Peretti e De Meo. Quarto uomo Sacchi; Rocchi al VAR, assistito da Liberti. Ecco la MOVIOLA LIVE di calciomercato.com sugli episodi più controversi.





PRIMO TEMPO



4' GAGLIARDINI RISCHIA - Bruttissima entrata a centrocampo del giocatore dell'Inter, con la gamba alta sul ginocchio di Di Gaudio. Manganiello non estrae nemmeno il cartellino giallo.



SECONDO TEMPO



57' L'INTER CHIEDE IL RIGORE: grandi proteste nerazzurre per la mancata concessione di un calcio punizione dal limite per sospetta ostruzione di Bruno Alves su Nainggolan, ma soprattutto per il salvataggio di Di Marco sulla linea dopo la conclusione a botta sicura di Perisic. Manganiello sorvola sull'episodio, i replay mostrano una deviazione col gomito, la cui volontarietà è tutta da stabilire.