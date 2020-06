Uno tira l'altro. Dopo aver preso il terzino sinistro greco Georgios Vagiannidis dal Panathinaikos, l'Inter mette le mani su un altro giovane talento straniero classe 2001: Darian Males. Si tratta di un attaccante esterno svizzero di origini serbe, in forza al Lucerna. Lo scorso 12 febbraio ha giocato nell'amichevole pareggiata 0-0 con l'Italia Under 19 a Lecco. I nerazzurri lo stanno trattando in sinergia col Parma sulla falsa riga dell'operazione Brazao, il portiere brasiliano rappresentato dal grande ex Julio Cesar ora in prestito agli spagnoli dell'Albacete.







L'Inter ha poi in ballo altri possibili affari di mercato con il club gialloblù. A partire dal portiere romeno Ionut Radu (classe 1997), arrivato a Parma in prestito lo scorso gennaio, che ora i nerazzurri stanno pensando di riportare a Milano come vice Handanovic al posto di Padelli, in scadenza di contratto. Il Parma, che riscatterà l'ala francese Yann Karamoh per 8 milioni di euro, è sempre sulle tracce di un attaccante tra Sebastiano Esposito e Andrea Pinamonti. Quest'ultimo è al Genoa, ma verrà ricomprato dai nerazzurri. Meno interessati al difensore Matteo Darmian, destinato a rimanere alla corte di D'Aversa.