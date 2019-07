L'Inter di Antonio Conte non somiglia più a quella del passato e le differenze sono evidenti. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“L’Inter non tratta, agisce. L’Inter non tiene il pallone solo per ammorbidire i pensieri avversari. L’Inter in due passaggi prova a ribaltare l’azione, come Conte chiede di fare ai suoi difensori. Finché è stata partita vera – ovvero prima del festival dei cambi – l’Inter ha preso in mano il centrocampo lasciando al Psg il contropiede. Si pensa: tattica rischiosa, a fronte di Mbappé. Che invece è riuscito a involarsi, in tutto il primo tempo, solo una volta nel finale, peraltro senza portare pericoli concreti. I pericoli li ha prodotti l’Inter in almeno quattro occasioni nei primi 45’. Il gol subito è frutto di una palla inattiva - questo sì che avrà fatto arrabbiare Conte - e di un Kehrer non limitato in area: era il 41’, colpo di testa e Handa battuto”.