Al lavoro su due fronti, incessantemente. E’ un maggio bollente quello dell’Inter, impegnata nella corsa alla prossima Champions League e, allo stesso tempo, già proiettata alla stagione che verrà. Tante le scelte e le decisioni che Marotta e Ausilio saranno chiamati a prendere. Rinforzare la rosa resta una priorità. Per questo, dopo aver preso Godin, i nerazzurri stanno facendo passi in avanti anche per Danilo, profilo ritenuto ideale per rinfrescare le soluzioni in fascia destra.



OTTIMISMO - Il brasiliano è legato al Manchester City fino al giugno del 2022 e percepisce uno stipendio di 4,5 milioni all’anno. I contatti tra i nerazzurri e l’entourage del giocatore proseguono fitti, con ottimismo, senza battute d’arresto. Danilo gradisce l’ipotesi Inter che, forte di questo, sta provando a chiudere per circa 3,5 milioni a stagione, non oltre, per 4 anni. Il City, dal canto suo, non sembra intenzionato a ostracizzare l’operazione. Guardiola non considera l’ex Real parte integrante del progetto, tanto che gli ha concesso solo 10 presenze in campionato, 21 in totale in stagione. Un’alternativa di lusso, per questo sacrificabile. L’iniziale richiesta per il cartellino, circa 20 milioni di euro, può scendere fino a 15. DECIDE CONTE - Tutto fila per il verso giusto, ma c’è una variabile che al momento congela l’operazione: Antonio Conte. Si, perché le varie scelte sul mercato sono forzatamente e implicitamente condizionate da chi siederà il prossimo anno sulla panchina dei nerazzurri. Danilo piace da tempo al tecnico ex Juve: lo voleva già al Chelsea, ma il brasiliano scelse di passare dal Real Madrid al Manchester City. Ora le loro strade potrebbero ricongiungersi: spetterà al tecnico salentino, se e quando arriverà all’Inter, dare il via libera per la chiusura dell’operazione. Qualora, invece, il futuro di Conte non dovesse essere a tinte nerazzurre, gli scenari, anche per Danilo, potrebbero inevitabilmente cambiare.