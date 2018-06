Da sogno per la nuova Inter di Spalletti a regalo Champions League: Radja Nainggolan non lascia mai del tutto l'orbita nerazzurra e anzi, di settimana in settimana il suo nome si fa sempre più insistente tra i corridoi di Appiano Gentile. Il nuovo no alla Cina ha ribadito ancora una volta come in cima ai pensieri del belga ci sia il passaggio tra le fila dell'Inter, concetto ribadito sabato a Reggio Emilia (in occasione della finale Primavera vinta contro la Fiorentina) dall'agente Alessandro Beltrami a Piero Ausilio: appuntamento per i prossimi giorni e limare l'accordo, ma novità importanti arrivano anche fronte società.



CONTROPARTITA OK - Si avvicina anche l'intesa tra le società: un anno fa la Roma aveva alzato il muro rifiutando ogni trattativa, ora ha fatto un prezzo, 40 milioni di euro, e si è data disponibile ad inserire contropartite tecniche. Proprio una di queste sarebbe la chiave per sbloccare l'operazione: secondo Tuttosport, Monchi avrebbe scelto il giovane Nicolò Zaniolo, valutato 6 milioni di euro, ai quali l'Inter ne aggiungerebbe altri 29 per arrivare a una valutazione complessiva di Nainggolan di 35 milioni. Passi avanti, Nainggolan può essere il regalo Champions dell'Inter a Spalletti.