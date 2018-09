In casa Inter è una settimana importante anche per la società e non solo per la squadra, visto che venerdì c'è in programma il cda per approvare il bilancio. "Dentro i limiti del fair play finanziario Uefa e con un passivo simile allo scorso anno, attorno ai 20 milioni - spiega ilCorriere della Sera -. Si resta in attesa dell’uscita del presidente Erick Thohir, vicino all’acquisto del 30% dell’Oxford United (serie C inglese), e prossimo a cedere il suo 30% nerazzurro a Suning e a lasciare la poltrona di presidente a Steven Zhang".