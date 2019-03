LionRock non venderà le quote di proprietà nell'Inter, almeno non nel futuro prossimo: il fondo resterà come socio di minoranza di Suning almeno per i prossimi cinque anni. E' quanto emerge dal verbale dell'assemblea dei soci dello scorso 18 febbraio, nella quale il fondo LionRock ha rilevato la quota del 31,05% da Erick Thohir. Nel documento, scrive Calcio e Finanza, viene confermato che Suning e LionRock, rispettivamente tramite la società lussemburghese Great Horizon e la controllata International Sports Capital, hanno firmato un patto parasociale nel quale il fondo di investimento si impegna a non cedere a terzi la propria partecipazione "sino alla data del quinto anniversario della data di perferzionamento del patto parasociale", salvo il consenso scritto da parte di Suning. NIENTE PRELAZIONE - Non solo, LionRock ha inoltre rinunciato espressamente e in via definitiva alla possibilità di esercitare sia il diritto di prelazione sia il diritto di co-vendita, previsti dallo statuto dell'Inter, nel caso in cui Suning decidesse di mettere in vendita la propria partecipazione; anche Suning ha rinunciato allo stesso diritto di prelazione qualora LionRock, previo consenso dell'azionista di maggioranza, decida di mettere in vendita la propria partecipazione. Non cambia invece la gestione per quanto riguarda gli aumenti di capitale: "l'articolo 9.9 comma d) del nuovo statuto prevede infatti che la presenza in assemblea e il voto favorevole del socio di minoranza (un soggetto che detiene più del 10% del capitale, secondo la definizione dello statuto) sono richiesti per l'approvazione di qualsivoglia deliberazione" di diverse materie, tra cui gli aumenti di capitale. Come con Thohir servirà dunque il voto favorevole di LionRock, considerato comunque vicino a Suning.