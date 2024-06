Inter, Pavard dice no all'Arabia Saudita

Inter via Getty Images

, jolly della difesa dell'e campione del Mondo con lanel 2018,. L'ex Bayern Monaco,, avrebbe, come riferisce Fabrizio Romano.Pavard, classe 1996, èper 30 milioni più due di bonus, firmando con i nerazzurri un contratto di cinque anni a cinque milioni l'anno. Nella sua, il francese ha vinto Scudetto e Supercoppa italiana, collezionando 31 presenze e nessun gol.

, con la quale ora è impegnato agli Europei (ottavi di finale contro il Belgio), Pavard ha giocato. Afinora il difensore dell'Inter non è ancora sceso in campo.alle offerte provenienti dall'Arabia Saudita, a riprova del fatto che il 'gruppo Inter' vuole provare a rivincere insieme. Poi la società naturalmentee valutare se, come nelle sessioni di mercato precedenti, sarà necessario qualche sacrificio, pur provando a mantenere inalterato il livello qualitativo della rosa.