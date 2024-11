Inter, Pavard: "Squadra fantastica: lottiamo per vincere tutto"

Getty Images

dove è arrivato poco più di un anno fa dal Bayern Monaco. Il francese è riuscito a vincere lo scudetto al primo anno, diventando, da subito, uno dei beniamini dei tifosi, come raccontato all’emittente francese TF1, che gli ha dedicato un servizio realizzato ad Appiano Gentile e andato in onda nella trasmissione Téléfoot:. Sono contento. Sono venuto qui per vincere lo scudetto e per la seconda stella. Nel calcio è difficile riconfermarsi, noi lottiamo per vincere tutto. I tifosi? Penso che mi amino perché onoro la maglia. Do sempre tutto. È per questo che mi apprezzano".

MONDIALE 2026 - Pavard, nell’ultimo giro di convocazioni, ha ritrovato anche la nazionale francese, dopo qualche attrito con Deschamps e un Europeo da riserva. La Nazionale mi era mancata: ci ho giocato per sette anni e guardarla in tv è stato un po’ strano.Ero pronto fisicamente e mentalmente se il ct voleva contare su di me, ma la cosa più importante è che il gruppo stia bene. Bisogna sempre rimettersi in questione e nel calcio e io l’ho fatto”.

Nonostante il difficile rapporto con il CTSe ha qualcosa da dirmi lo fa per farmi migliorare. Credo non ci siano stati mai problemi dalla mia prima convocazione a oggi.È vero che questo è un periodo dove non ho avuto molto spazio, però ho solo 28 anni quindi non ci ho mai pensato. Ruolo? Ho iniziato da centrocampista la mia carriera, mi ritengo un giocatore polivalente. All’Inter gioco in una difesa a tre quindi devo spostarmi sulla fascia per aiutare il quinto a destra. Ne ho la capacità, poi deciderà il ct. Io sono pronto”.