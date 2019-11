Sergio Pellissier, responsabile dell'area tecnica del Chievo Verona, parla a Sky Sport di Mauro Icardi: "Icardi vive per il gol, non è la sua passione rincorrere l'avversario. Lukaku, invece, lotta, fa salire la squadra e lavora per i compagni. Le pressioni in Francia sono diverse, ma Icardi ha sempre fatto gol. Lo sta dimostrando anche al Psg, dove è già diventato l'idolo, almeno così leggo dai giornali. E' più facile segnare in Ligue 1, ma Icardi ne faceva tanti anche in A. Non potrebbe giocare con Conte per il modo di vedere il calcio che ha Antonio".