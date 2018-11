Proseguono senza sosta i contatti traper il difensore danese, ormai nel mirino di, che ne è un grande estimatore. Proprio il ds dell’Inter è stato il primo ad avviare idella società di corso Vittorio Emanuele anche in virtù di quella che è stata la traiettoria di Milan, passato dal blucerchiato al nerazzurro e adesso affermatosi come uno dei migliori difensori al mondo.Un percorso possibile anche grazie alla sapiente gestione di, ancora una volta dimostratosi uomo e allenatore in grado di far rendere al meglio i propri calciatori. È proprio Spalletti rappresenta un fattore importante per le future scelte di Andersen, che non vuole sbagliare destinazione con il rischio di dover ripartire da zero.Un dialogo per capire quali potrebbero essere i binari giusti su cui far correre una trattativa che i nerazzurri hanno tutte le intenzioni di chiudere in fretta per evitare l’inserimento di altri club europei interessati al giovane prospetto classe 1996.La valutazione dei blucerchiati è alta,inserendo all’interno dell’accordo bonus sul rendimento e forse anche una percentuale sulla futura rivendita, questo perché le aspettative su Andersen sono molto alte. Non è tutto:, difensore classe 1999 di proprietà dell’Inter ma quest’anno in prestito al. I nerazzurri ci pensano, ma Ausilio - dopo aver investito molte risorse sull’ex Atalanta - non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire a cuor leggero. Ecco perchéforse anche biennale, con diritto di riscatto per la Sampdoria e controriscatto in favore dell’Inter. Un’operazione non semplice visti i 31 milioni di euro che pesano a bilancio per Bastoni.