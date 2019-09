Il mezzo passo falso dell'Inter all'esordio in Champions impone una vittoria a Barcellona. Un'impresa che secondo il Corriere della Sera è più favorevole rispetto alle altre volte.



“A Barcellona l’occasione è più favorevole di altre volte. L’impegno resta proibitivo, però i catalani non vivono un momento di gloria. Il problema è Leo Messi. La Pulce, fresco vincitore del titolo Fifa di miglior giocatore dell’anno, in questo inizio di stagione è tormentato dagli infortuni e la sua presenza resta in dubbio. I catalani hanno già perso due volte in campionato e pareggiato all’esordio in Champions con il Borussia. Una positiva congiuntura astrale”.