Guardiola è sulle tracce di Alessandro Bastoni. Questo è quanto scrive l'edizione odierna di TuttoSport, che spiega come i nerazzurri stiano però pensando al rinnovo del contratto del difensore classe '99.



“L’Inter deve stare attenta al corteggiamento che Guardiola starebbe attuando su un altro difensore nerazzurro, ovvero Alessandro Bastoni. Il 20enne centrale mancino cresciuto nell’Atalanta in questa stagione è esploso, Conte l’ha schierato ben 17 volte, certificando la sua crescita con la maglia da titolare domenica sera a Torino con la Juventus. Il giocatore ha mostrato un potenziale enorme e ha quella capacità di costruire il gioco da dietro che non è passata inosservata agli occhi di Guardiola. Acquistato nell'estate 2017 per ben 31 milioni (cifra comunque ammortizzata con le cessioni a Bergamo negli anni dei vari Eguelfi, Bettella, Carraro e Burgio), Bastoni a fine stagione prolungherà il contratto fino al 2024. Per Conte è un intoccabile, per l'Inter un punto fermo per il futuro: dura per il City pensare di portarlo via”.