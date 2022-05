Per una questione di età, di valori tecnici destinati a crescere ulteriormente in prospettiva e di valutazione del cartellino,per proseguire l'opera di risanamento del bilancio che il presidente Steven Zhang ha ribadito al tecnico Simone Inzaghi nella riunione fiume della giornata di ieri.concordato col club nerazzurro al momento dell'ultimo rinnovo fino al 2024 siglato nell'estate scorsa,e che nelle prossime settimane sono attese con le prime proposte concrete.- L'esperienza e la visibilità accumulate nelle ultime tre stagioni europee con la maglia dell'Inter tra Europa e Champions League e con la maglia della Nazionale campione d'Europa hanno portato la, che ha deciso di affidare la ricostruzione ad Erik ten Haag per tornare in primis in Champions League e poi ai massimi livelli di competitività in Premier League,, allenato da quell'Antonio Conte che è tra i principali artefici della crescita esponenziale avvenuta nelle ultime stagioni per il ragazzo cresciuto calcisticamente nell'Atalanta., al termine di un avvincente testa a testa con l'Arsenal,, che nelle scorse settimane ha avuto qualche contatto col Paris Saint-Germain. Il board della formazione londinese ha infatti varato un significativo aumento di capitale,per rinforzare la rosa e candidarsi per la prossima stagione per un ruolo da protagonisti in Premier. Gli Spurs sono alla ricerca in particolare di un centrale di piede mancino e Bastoni è uno dei profili tenuti maggiormente in considerazione. E mentre i rumors impazzano,Un indizio social che potrebbe tuttavia non allontanare le sirene di mercato.