L’Inter continua a lavorare per Christian Eriksen. Oggi ci sono stati ulteriori contatti con gli intermediari che gestiscono l’operazione. Il Tottenham chiede 20 milioni per liberare subito il danese mentre, secondo Sky Sport, l’Inter si è spinta fino a 13+2 di bonus. Sensazioni positive, sarà decisiva la prossima settimana per la chiusura.