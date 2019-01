Secondo Tuttosport, l'Inter è pronta a riportare a Milano Marco Benassi. Il centrocampista della Fiorentina, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e autore di 6 reti in questa stagione, è finito sulla lista del club di Corso Vittorio Emanuele in vista della prossima stagione, con il ds Ausilio che ha intenzione di proporre tre calciatori per abbassare la richiesta di 20 milioni di euro dei viola: Karamoh, Candreva e Gagliardini.