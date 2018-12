L'Inter continua la caccia all'erede di Samir Handanovic. Nelle ultime settimane, il club di Corso Vittorio Emanuele sta seguendo diverse piste per individuare il numero uno del futuro, con vari nomi sul tavolo del direttore sportivo Piero Ausilio. L'ultimo è quello di Gabriel Brazao, brasiliano classe 2000 di proprietà del Cruizero. Medaglia di bronzo ed eletto miglior estremo difensore della competizione in occasione del Mondiale Under 17, il 18enne è già nel giro della Selecao ed è attualmente il terzo portiere della nazionale maggiore.



IL PIANO - La società nerazzurra vuole arrivare subito a Brazao e potrebbe muoversi già a gennaio per anticipare la concorrenza. L'idea è quella di acquistare il portiere brasiliano già nell'imminente finestra di mercato e girare Brazao in prestito per sei mesi, periodo nel quale il classe 2000 prenderà il passaporto portoghese e diventerà comunitario, status fondamentale per non occupare gli slot disponibili. In caso di fumata bianca, il club di Corso Vittorio Emanuele dovrà poi decidere se inserirlo in prima squadra alle spalle di Handanovic già la prossima estate o girarlo nuovamente in prestito, magari in Europa, per continuare il processo di crescita.