L’Inter pensa al dopo-Skriniar. Visto il croato ormai prossimo al “matrimonio” col PSG, il club di Via Della Liberazione si sta muovendo sul mercato per sostituirlo. Oltre ai nomi di Smalling e Becao, spunta anche quello di José María Giménez. Il difensore uruguaiano potrebbe lasciare l’armata di Diego Simeone, visto l’interesse dell’Atletico per De Vrij e Perr Schuurs.