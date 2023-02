Eppur si muove...Senza aspettare che la vicenda stadio arrivi almeno a progetto, alzando il valore del club nerazzurro. Ormai da anni le due banche d'affari statunitensi Goldman Sachs e Raine Group sondano il mercato internazionale per cercare un acquirente. Secondo Il Giornale in edicola oggi, e: la stessa valutazione per il Milan nel passaggio di proprietà da Elliott dei Singer a RedBird di Cardinale. Al contrario di quanto successe ai rossoneri dopo la parentesi Yonghong Li, Oaktree (nel maggio del 2024 scadrà il termine per ripagare il prestito da circa 350 milioni di euro e, se Zhang non dovesse onorarlo, perderebbe il controllo dell'Inter, avendo dato in pegno le azioni del club) ha già dichiarato attraverso i suoi rappresentati di non puntare a ripercorrere la medesima strada. Proprio questo non trascurabile dettaglio, fa supporre che