Dopo aver raggiunto l'accordo per il grande ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea,(considerando ormai certo l'arrivo del belga)Troppi, sia economicamente che sul piano strettamente sportivo; soprattutto per chi, come ammesso dallo stesso amministratore delegato,Mentre l'uscita diera già programmata, a prescindere dagli acquisti,messi sul mercato solo per provare davvero a formare quel super tridente che i tifosi nerazzurri ora sognano.Il cileno sapeva già da tempo di doversi trovare una nuova sistemazione e anche se al momento non c'è nessuna trattativa avanzata per l'addio, è solo questione di tempo e di soldi.A facilitare tutto, potrebbe essere una buonuscita pagata dall'Inter, soluzione non gradita in viale della Liberazione ma presa in considerazione se i tempi della sua partenza si dilatassero.Sarebbe paradossale se a fare posto a Dybala fosse proprio El Tucu, che con Paulo ci ha passato gran parte delle vacanze a Miami. Le possibilità che ciò accade però non sono elevate.ci vorrebbe una cifra simile per lasciarlo partire e al momento non ne sono arrivate, nonostante l'interesse mostrato dal Marsiglia.Il giocatore che potrebbe essere decisivo per il possibile tridente Lukaku-Lautaro-Dybala è proprio. Economicamente parlando invece, farebbe spazio all'ex numero 10 della Juventus. Il bosniaco guadagna 5 milioni di euro ed è uno dei motivi per cui non sarà facile, all'età di 36 anni, trovare una squadra disposta a garantire lo stesso stipendio.pensare che possa farlo oggi, facendo un favore ai nerazzurri e di fatto facilitando l'arrivo di Dybala, è difficile da credere.Ci sarebbe anche un'altra soluzione, quella però meno probabile perché non voluta da nessuno, né dalla dirigenza ma nemmeno dallo stesso giocatore.