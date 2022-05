Incrocio pericoloso., in campo alle ore 18 contro l'Atalanta a San Siro. Se i rossoneri dovessero vincere, i nerazzurri sarebbero obbligati a fare altrettanto per tenere vive le speranze legate allo scudetto. Se i rossoneri dovessero pareggiare, l'Inter perderebbe subito lo scudetto soltanto in caso di sconfitta in Sardegna. Invece se i rossoneri dovessero perdere, in ogni caso il verdetto sarebbe rimandato all'- Intanto Inzaghi pensa a tre cambi di formazione rispetto all'undici schierato mercoledì nella finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus a Roma:. Dall'altra parte- La corsa per evitare la retrocessione in Serie B coinvolge più squadre. Gli anticipi di sabato hanno sancito la, che ha vinto a Udine. Quindi. Quest'ultima è quella messa meglio in classifica con 33 punti e lunedì gioca in casa con la Fiorentina, per poi andare a San Siro contro l'Inter. La Salernitana è a quota 31, ha giocato una partita in più e nell'ultima giornata ospita l'Udinese. Il Cagliari ha 29 punti, domenica riceve l'Inter e poi va a Venezia. Il Genoa è penultimo con 28 punti, domenica pomeriggio gioca a Napoli e poi chiude in casa col Bologna. Si salvi chi può!