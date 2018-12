Un colpo, forse l'unico in grado di portare un po' più in alto l'asticella della squadra allenata da Luciano Spalletti in un anno in cui il Fair Play Finanziario è ancora presente e incidente nelle scelte societarie. L'Inter lavora al prossimo mercato di gennaio con l'occhio aperto per le occasioni e un unico grande obiettivo: cercare di acquistare sul mercato un centrocampista con caratteristiche ben precise.Un colpo ben definito dicevamo., innanzitutto, e non un regista. Un interno di centrocampo ch, che abbia grandee tempi di inserimento. Infine un centrocampista che, all'occorrenza sappia anche calciare e connel giropalla. Un profilo complesso e complicato da trovare nel povero mercato di gennaio a cui si devono aggiungereL'Inter non può garantire né un acquisto a titolo definitivo, nè un obbligo di riscatto a condizioni semplici.e che potrebbe trasformarsi in obbligo a condizioni non semplici nel corso della prossima stagione.Un colpo, per essere chiari, allail vero sogno di mercato che il neo-ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio stanno corteggiando da tempo. Strapparlo al Cagliari non sarà semplice dato chei e dopo aver perso per infortunio Lucaslo stesso club sardo dovrà giocoforza rinforzarsi e non indebolirsi proprio in quel reparto. L'Inter può giocarsi la carta Naithan, che il Cagliari sta provando a prendere dal Boca Juniors proprio in sinergia con i nerazzurri, ma soprattutto può provare, dati gli ottimi rapporti,di tempo per il pagamento. Le parti sono al lavoro, l'agente è lo stesso di Nainggolan, non uno che, in questo momento, sta ripagando ai nerazzurri la fiducia concessagli in estate.