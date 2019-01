L'Arsenal stringe per Ivan Perisic. Come riferisce il Corriere dello Sport, i Gunners sono disposti a offrire uno stipendio superiore a quello attuale al calciatore (4,5 milioni di euro), ma non c'è l'accordo con l'Inter. La squadra londinese ha proposto Mesut Ozil come contropartita, ma il tedesco guadagna il doppio di Perisic: l'unica soluzione potrebbe essere lo scambio di prestiti, con l'Arsenal che paga l'ingaggio di Ozil e l'Inter quello del croato.