Un legame fortissimo. Perché. L'argentino lo ammette pubblicamente ma anche in privato, la sua volontà è di. Un discorso che procede dalla scorsa estate per blindare definitivamente Icardi: quattro gol in sei gare di Champions League lo hanno consacrato anche a livello europeo,. Non a caso, la dirigenza è al lavoro in silenzio per completare il discorso prima del prossimo giugno.- L'Inter non vuole andare oltre i 7 milioni bonus compresi all'anno per Icardi, mentre la moglie-manager Wanda Nara parte da una richiesta di 8 milioni più premi.Insomma, c'è distanza tra le parti ma la sensazione è che sia tutt'altro che insormontabile. Anche perché la volontà è di venirsi incontro. Il vero nodo è la: oggi è ferma a 110 milioni, l'Inter vorrebbe portarla a cifre nettamente superiori mentre l'entourage di Mauro non vuole ritoccarla oltre i 120/130 milioni. Distanza sì, da colmare prima possibile., ma da parte sua Marotta porterà il massimo appoggio a un sacrificio di Suning pur di blindare Icardi perché, voleva portarlo con sé alla Juve da tempo e ora potrà goderselo all'Inter. Con la sensazione di unper andare avanti col capitano.