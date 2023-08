Ore calde per l'affare che dovrebbe portare. Dopo che i nerazzurri sono giunti all'accordo col giocatore e con il, l'attesa chiusura dell'operazione tarda ad arrivare. Solo una frenata oppure un ostacolo ben più grosso che rischia di far sfumare la trattativa?I nerazzurri aspettano ancora ilche deve arrivare dai bavaresi per far partire Pavard. Serve insomma che avenga consegnato un, un conditio sine qua non senza la quale la trattativa potrebbe impantanarsi. Secondo Sky Sport, partito Stanisic,Uno stallo da risolvere al più presto visto che alla fine della sessione estiva manca solo una settimana.L'Inter resta fiduciosa, in attesa di notizie dalla Germania. Ma se la situazione non dovesse sbloccarsi, agirebbe di conseguenza. Non c'è ancora una deadline maSe la matassa Pavard - che oggi si è tornato a ad allenare con i suoi compagni - non dovesse sbloccarsi, si percorreranno altre piste. E lo stesso francese, in scadenza nel 2024, potrebbe poi restare un obiettivo daper il prossimo anno, a meno di rinnovi.- Il nome che più potrebbe riscaldarsi nelle prossime ore è quello di Perr. Con un costo simile a Pavard (, ma diversa formula), potrebbe essere lui l'alternativa al francese. I granata si sono già mossi in settimana e hanno riaperto il canale col Verona per. Pavard-Inter insomma resta l'opzione ad ora più probabile, ma tutti i club coinvolti stanno iniziando a tutelarsi se qualcosa dovesse andare storto.