, trasferitosi a parametro zero al PSG dopo essersi svincolato in scadenza di contratto. I dirigenti nerazzurri sono ancora impegnati nella trattativa col Bayern Monaco per Benjamin Pavard (LEGGI QUI) , ma sono pronti a battere delle piste alternative nel caso in cui i campioni di Germania decidano di non cedere il 27enne nazionale francese.. L'olandese classe 1999 è sotto contratto fino a giugno 2026 con il Torino, che lo ha acquistato l'anno scorso dall'Ajax per quasi 10 milioni di euro. Ora il suo valore è almeno triplicato.