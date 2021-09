Ivan Perisic, esterno dell'Inter e della Crozia, impegnata con la Slovenia nel Gruppo H per le qualificazioni di Qatar 2022, commenta così il calendario congestionato dagli impegni internazionali: "Il ritmo è terribile, è tutto condensato in poco tempo. Sarà un po' più facile tra ottobre e novembre, ma poi avremo già partite a settimana con il club. Chi sopravvive parlerà. E' per questo che abbiamo 25 giocatori in rosa, di modo che l'allenatore possa scegliere e distribuire le forze. La spina dorsale della squadra c'è, i più giovani hanno già tante partite giocate, ci danno una forza in più".