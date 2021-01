Ivan Perisic ha rifiutato la Bundesliga. L’ex Bayern Monaco, tornato all’Inter dopo il triplete coi bavaresi, è stato cercato da Hertha Berlino e Borussia Dortmund, entrambe pronte ad accoglierlo in prestito per 6 mesi. Come riporta Sport 1, però, il giocatore ha detto no, in quanto avrebbe preso in considerazione solo chiamate dalla Premier League.