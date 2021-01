Tante sono le incognite dietro a un andamento altalenante nella prima parte di stagione, che in certi casi si trasformano in veri e propri, tornato in nerazzurro contro pronostico dopo la discreta parentesi al Bayern Monaco enelle rotazioni del tecnico nerazzurro.- Quello stessodopo il precampionato - inconsistente da quinto di centrocampo e inefficace pure da seconda punta -in prestito alla pari di Icardi e Nainggolan., con cui Perisic ha vinto tutto giocando un totale di 35 partite,pattuiti nell'estate 2019. Soldi che avrebbero fatto enormemente comodo alle disastrate casse interiste e che avrebbero consentito a Marotta e Ausilio di arrivare a un esterno mancino più affine al suo credo calcistico. Un problema risolto solo parzialmente con l'ingaggio di un usato sicuro come Young e che quest'anno si è puntualmente ripresentato, costringendo Conte a fare nuovamente di necessità virtù.. Il bottino di 2 reti (da attaccante) a 3 assist non racconta un contesto di complessivain un sistema tattico che Conte ha mantenuto invariato - il 3-5-2 - dopo aver preso atto dell'impossibilità di trovare il modo di valorizzare le caratteristiche di un trequartista come Eriksen. Soprattutto nelle ultime settimane,- finendo per essere sostituito all'intervallo sia a Cagliari che con la Sampdoria in situazioni di svantaggio -, come l'ultima gara contro la Roma ha recentemente dimostrato. Uno dei tanti equivoci figli di una stagione strana in casa Inter, nata all'insegna più del compromesso che della condivisione.