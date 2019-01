Nuovo indizio sul futuro di Ivan Perisic. Come ammesso ieri sera da Beppe Marotta, l'esterno croato ha chiesto all'Inter di essere ceduto subito e ritiene conclusa la sua esperienza in Italia. Nei suoi sogni c'è la Premier League, con l'Arsenal che, più di tutti, sta provando a convincere i nerazzurri. Il club del presidente Zhang non vuole opporsi alla volontà del numero 44, ma accetterà soltanto offerte che rispecchino la propria valutazione di Perisic, ovvero un'operazione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto per un valore totale di 35/40 milioni di euro.



AUBA METTE LIKE - Al momento l'Arsenal si è limitato a un'offerta di prestito con diritto di riscatto, mentre ha già una boza di accordo col giocatore per un contratto da 6,5 milioni di euro a stagione. I Gunners pensano seriamente all'ex Wolfsburg, che ha già ricevuto la "benedizione" di Pierre-Emerick Aubameyang. Attraverso il suo account Instagram, l'attaccante gabonese ha infatti messo "like" alla notizia, riportata da un profilo di tifosi, della richiesta di cessione fatta pervenire da Perisic all'Inter. Nel futuro del croato c'è anche un indizio social...