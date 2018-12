Dietro le scelte di Spalletti ci sono più componenti che spingono per un calciatore o per l’altro e spesso il tecnico le ha anche spiegate in conferenza quando interrogato dai giornalisti.attico e per peso specifico nello spogliatoio, dato che proprio Spalletti aveva dovuto agire in prima persona per convincere il croato a rimanere in nerazzurro e non accettare la corte del Manchester United.E non parliamo solo di gol e assist, discorsi che poco piacciono a Spalletti, parliamo proprio di stare dentro la partita, della capacità di mantenere costanti ritmo e intensità, martellando il proprio avversario diretto sulla corsia di appartenenza.Tutto questo sta mancando al Perisic del 2018-19, che da terribile sembra essersi trasformato in mansueto, tanto da indurre anche Spalletti - suo grandissimo estimatore - a contare maggiormente su altri elementi della rosa.lo è divenuto perché nonostante prestazioni non entusiasmanti non usciva mai dal campo, sostituito rarissime volte. Insomma, nelle rotazioni degli esterni offensivi ci finivano tutti tranne lui, ma nelle ultime settimane le cose stanno iniziando a cambiare.Nelle ultime quattro partite, Perisic è finito in panchina due volte e in altre due occasioni è stato sostituito, mentre prima ad essere richiamato era sempre e solo Politano. Evidentemente Spalletti ha ricevuto segnali incoraggianti dalla squadra, che riesce a trovare il proprio equilibrio in campo anche senza il croato.Numeri importanti per il senegalese, che dopo il periodo di adattamento sta finalmente rispondendo agli stimoli, dimostrando, almeno al momento, di meritare più di Perisic il posto da titolare sulla corsia di sinistra.