Missione di mercato a Londra. Il viaggio inglese di Ausilio e Gardini scatena nuove voci sulla campagna acquisti dell'Inter. Secondo il Corriere dello Sport, i due dirigenti nerazzurri trattano il centrocampista belga Mousa Dembelé col Tottenham. Che a sua volta sarebbe interessato a Ivan Perisic. Dembelé, 31 anni il prossimo 16 luglio, è in scadenza di contratto a giugno 2019 e viene valutato sui 20 milioni di euro. La metà dell'ala sinistra croata, che ha 2 anni in meno e 3 anni di contratto in più (2022) con l'Inter.



ALI SUL MERCATO - Non a caso i nerazzurri stanno cercando altri attaccanti esterni sul mercato: i nomi sul taccuino sono quelli di Depay (Lione), Verdi (Bologna), Berardi e Politano (Sassuolo). Spalletti sogna Chiesa: come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha rifiutato un'offerta del Napoli da 50 milioni di euro più un paio di contropartite tecniche a scelta tra cui il centrocampista croato Rog. Rispedita al mittente anche la proposta della Roma, che aveva messo sul piatto El Shaarawy e 40 milioni. Inoltre il club del presidente De Laurentiis si è interessato a un altro giocatore viola: il mediano croato Badelj, che si svincola a parametro zero.