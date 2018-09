Al termine di Inter-Tottenham, Ivan Perisic è intervenuto a Sky Sport: "E’ una vittoria molto importante, adesso giochiamo fuori casa contro il PSV e poi ci sono le due partite contro il Barcellona. La prima partita era importantissima e penso che abbiamo fatto bene, abbiamo lottato fino all’ultimo minuto e dimostrato anche carattere. Dopo aver subito gol, negli ultimi venti minuti abbiamo provato il tutto per tutto e alla fine abbiamo vinto. Era la prima volta in Champions League per il 50% dei nostri giocatori e quindi non era facile. L’importante è che abbiamo vinto e adesso dobbiamo concentrarci sulla Serie A e sulla partita contro la Sampdoria. Questa vittoria dà la convinzione di poter passare il turno? Sì, proprio per questo era una partita importantissima, abbiamo tre punti, vogliamo superare questo girone. La strada è ancora lunga, dobbiamo lavorare tanto e andare avanti, partita dopo partita".