Intervenuto a Dazn in collegamento da Miami, il cantautore e tifoso dell'Inter, Max Pezzali, si è detto curioso di vedere Onana tra i pali al posto di Handanovic.



“Se punterei su Onana? Ma sì, tutti dicono che è fortissimo, sento anche Neuer che lo dice ed è curioso averlo e non vederlo. Lo paghi e neanche poco per essere un portiere, a questo punto buttiamolo dentro”.