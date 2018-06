Intercettato dai microfoni di Sky, Andrea Pinamonti, in ritiro con l'Under 19, si è espresso sull'esperienza vissuta all'Inter, con una battuta anche sul prossimo futuro: "Nella scorsa stagione c’era Palacio, mentre quest'anno c’era Icardi, che è un ottimo insegnante. Mauro è stato il mio punto di riferimento per tutto l’anno, ho imparato tantissimo. Il futuro? L’importante è trovare una squadra che mi faccia giocare, un club in cui possa dimostrare le mie qualità".