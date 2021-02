Andrea Pinamonti, attaccante dell'Inter, parla a Sky Sport prima della sfida con la Fiorentina: "E' una partita molto importante, perché veniamo dalla sconfitta in Coppa Italia e quindi vogliamo riscattarci e continuare il percorso. Da Lukaku si può prendere tutto, posso solo imparare da lui: mi dà tanti consigli in allenamento, è un giocatore completo. Lui, come tutti all'Inter, sono grandi giocatori e posso solo imparare".