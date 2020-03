Un agente in comune - Mino Raiola - e le necessità rispettive di Inter e Torino di mettere le mani su giocatori che completino le loro rose dal punto di vista tecnico. Secondo quanto riporta Tuttosport, i due club starebbero ragionando sull'ipotesi di scambio che porterebbe il difensore Armando Izzo alla corte di Antonio Conte e l'attaccante - ora al Genoa - di proprietà dei nerazzurri Andrea Pinamonti all'ombra della Mole.



Un elemento in cerca di rilancio dopo una stagione molto sottotono, il primo, perfetto per caratteristiche nella retroguardia a tre dell'allenatore salentino, un centravanti di talento e alla ricerca della consacrazione per una squadra, il Torino, che in estate potrebbe dover affrontare la situazione legata al futuro di Andrea Belotti, giocatore molto gradito al tecnico del Napoli Gattuso. Per far partire Izzo, il patron granata Cairo non è mai sceso dalla richiesta iniziale di 30 milioni di euro, ma la cattiva stagione disputata dal calciatore napoletano e l'idea dell'Inter di mettere sul piatto il cartellino di Pinamonti possono agevolare l'operazione.